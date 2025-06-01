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Главком ВСУ Сырский заявил о начале масштабного наступления России

Главком ВСУ Сырский заявил о начале масштабного наступления России

  ВС РФ нанесли удар “Искандером” по пункту запуска беспилотников ВСУ в Чугуеве. ВС РФ нанесли удар «Искандером» по пункту запуска беспилотников ВСУ в Чугуеве  ВС РФ нанесли удар по пункту запуска БПЛА ВСУ дальнего действия, базировавшийся на аэродроме в Чугуеве Харьковской области.

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