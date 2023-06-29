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«Детройт» взял Сандина Пелликку под 17-м номером на драфте НХЛ. Клуб в 3-й раз за 4 года выбрал шведа в 1-м раунде

Клуб в 3-й раз за 4 года взял игрока из Швеции в 1-м раунде. В 2020 году «Ред Уингс» выбрали форварда Лукаса Рэймонда под общим 4-м номером, в 2021 году – защитника Симона Эдвинссона под 6-м.

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