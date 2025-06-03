Стефен Карри: «Идея быть частью группы владельцев клуба – это то, что меня очень привлекает»

«Возможно, он единственный в нашем поколении, у кого получилось занять такое место. Идея быть частью группы владельцев и получить возможность влиять на управление клубом – так, чтобы побеждать по-настоящему, как мы это делали в «Уорриорс», – это то, что меня очень привлекает.