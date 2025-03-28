«Хоккейный банкомат» и «хоккейные шлагбаумы»: Т-Банк и КХЛ представили новые проекты к старту плей-офф

Т-Банк и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в рамках своего стратегического партнерства до 2030 года представили к началу плей-офф сезона 2024/25 новые проекты — первый в России «хоккейный банкомат» в Москве и тематические клюшки-шлагбаумы на автотрассе Москва — Санкт-Петербург.