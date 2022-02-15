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Токсичность и зависть: почему Меган Маркл расстраивало положение Кейт Миддлтон в королевской семье?

Пожалуй, только ленивый не замечал негласного противостояния между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон сразу покорила публику своей искренностью и добрым сердцем, а вот к Меган Маркл у поклонников монаршей семьи оставалось много вопросов.

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