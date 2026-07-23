"Чтобы не позорить семьи": в Индии невеста с помощью любовника избавилась от жениха

Парня столкнули со скалы, а девушка заявила, что он сам упал во время фотосъёмкиПолиция индийского штата Махараштра раскрыла новые детали дела о девушке, которая, по версии следствия, убила жениха с помощью тайного любовника, пишет The Times of India.
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