Китай, Япония и Южная Корея усиливают экономическое партнерство

Китай, Япония и Южная Корея согласовали меры по ускорению переговоров о трёхстороннем соглашении свободной торговли, а также расширению взаимодействия в сфере контроля цепочек поставок и экспортных ограничений.
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