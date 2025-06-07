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Русская весна

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Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

Подростки стали одной из главных мишеней для мошенников из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования, рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

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