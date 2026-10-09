«С удовольствием»: Дибров хочет завести ребенка после 80 лет

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не боится заводить ребенка в преклонном возрасте. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.
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