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Давыдов о СКА и ЦСКА: «Для них старт неважен. Они уже смотрят в кубковую весну. Не сомневаюсь, что повторят путь прошлогоднего «Ак Барса»

– Ожидали, что главные соперники «Динамо» – армейские клубы – засидятся на старте? – Не обращайте на ЦСКА и СКА внимание! В отличие от «Динамо», которое срезалось в прошлогоднем плей-офф, для армейских клубов старт по большому счету неважен.

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