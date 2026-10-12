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В ДТП на Киевской трассе погиб пассажир "Нивы Шевроле"

В ДТП на Киевской трассе погиб пассажир "Нивы Шевроле"

Смертельная авария произошла около 03:30 12 октября на трассе М3-Украина. По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива Шевроле" не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

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