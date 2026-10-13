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Царьград

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Украина осталась без разведанных США? Пока все ждут ответ, кое-что случилось ранее

Украина осталась без разведанных США? Пока все ждут ответ, кое-что случилось ранее

Украина внезапно "ослепла", оставшись без разведданных США. Информация о запуске русских ракет так и не поступила, хотя раньше об это предупреждали регулярно.

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