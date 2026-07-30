Эстонские власти повторно вынесли ультиматум местной православной церкви

Эстонские власти снова взялись за местную православную церковь. Срок ультиматума — полгода. За это время Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна полностью разорвать связи с Московским патриархатом и избрать нового главу.
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