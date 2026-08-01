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Газета.ру

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УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА из-за идеи о продаже прав на ЧМ

УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА из-за идеи о продаже прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном заявлении указал, что приветствует решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отказе от идеи продажи доли прав частным инвесторам на турниры под эгидой организации.

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