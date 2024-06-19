Евросоюз как машина саморазрушения

Взвинчивание пошлин на китайские электромобили открывает дорогу торговой войне с Поднебесной Надо очень постараться сегодня, чтобы не видеть или не понимать, что оставшаяся у власти в Берлемоне после выборов в ЕС политическая верхушка настойчиво разрушает экономику объединённой Европы, как если бы она, верхушка, объявила Евросоюзу войну.