БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Армения хочет вступить в Евросоюз

Зачем Армения хочет вступить в Евросоюз

На днях президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Хоть ЕС официально и не приглашал армян, но если они так решили, значит так и должно быть! Даёшь Европу от Лиссабона до Еревана! Как все эти годы Европа жила без армянского коньяка? Турция подождёт ещё 60 лет в приёмной Евросоюза, но Армению должны взять без очереди! Пусть Евросоюз в современных реалиях это политический и экономический "Титаник", но Никол Пашинян это Джек Воробей!   Какие только шутки не шутят в интернете по поводу нелогичного с точки зрения географии и экономики желания Армении стать частью ЕС.

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