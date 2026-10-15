«Сами закупаем, но им продаём»: в чём заключается парадокс «дизельной сделки» РФ и США Первые партии российского дизеля могут прийти в США не раньше чем через две-три недели: по словам вице-премьера Александра Новака, столько времени займут подписание контракта, загрузка топлива и фрахт танкера.
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