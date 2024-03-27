В МИД России отреагировали на проведение минуты молчания в память жертв теракта в Москве перед матчем Франция — Чили

В МИД России оценили проведение минуты молчания перед товарищеской встречей команд Франции и Чили. Глава департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Французской федерации футбола провести перед товарищеским матчем Франции и Чили минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл».
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