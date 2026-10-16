Евросоюз в ближайшей перспективе не способен заменить Украине американскую спутниковую систему связи Starlink, несмотря на все попытки Брюсселя развивать собственные космические технологии, признала глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе .
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