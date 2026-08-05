"Политеховский маньяк" из Барнаула захотел поехать на СВО

Преступник отбывает 25-летний срок в Красноярском крае. За решёткой он пока провёл всего три года.Виталий Манишин, известный как "политеховский" или "барнаульский" маньяк, подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции.