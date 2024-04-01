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Спички - не игрушка

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"Не надо трындеть": Макаревич* вслед за Пугачевой принялся поучать россиян как правильно жить после теракта в "Крокусе"

"Не надо трындеть": Макаревич* вслед за Пугачевой принялся поучать россиян как правильно жить после теракта в "Крокусе"

Интересная жизнь с Vera Star По прошествии восьми дней после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" неожиданно оказалось, что на свете есть люди, которые могут научить всех желающих правильно скорбеть и выражать свои чувства.

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