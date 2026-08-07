В Китае впервые представили российский препарат на основе тирзепатида Седжаро

Препарат Седжаро (тирзепатид) может снижать массу тела до 22,5% и используется российскими врачами как промежуточный этап перед бариатрическими операциями для снижения рисков у пациентов с морбидным ожирением.
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