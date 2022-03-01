Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Медведева

Также под ограничения попали почти 50 организаций из РоссииМИД Японии сообщил о санкциях в отношении российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
Также под ограничения попали почти 50 организаций из РоссииМИД Японии сообщил о санкциях в отношении российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
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