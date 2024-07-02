В Саратовской области женщина погибла после падения с колеса обозрения

Global Look Press/Maksim Konstantinov В городе Энгельс Саратовской области погибла женщина после падения из кабины колеса обозрения в парке аттракционов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии