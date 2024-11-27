Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive высказал мнение, что отправка британских и французских военных на Украину лишь ускорит их уничтожение российскими силами.
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