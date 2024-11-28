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Мода и Шоу-бизнес

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Ольга Серябкина снялась в откровенном виде

Ольга Серябкина снялась в откровенном виде

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного визажиста Руслана Нургалиева.

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