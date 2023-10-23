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Советник Пушилина Гагин: России есть чем ответить на атаки Киева ракетами ATACMS

Советник Пушилина Гагин: России есть чем ответить на атаки Киева ракетами ATACMS

Российской Федерации есть чем ответить на атаки киевской стороны американскими снарядами ATACMS. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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