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Политика как она есть

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  • Сергей Кочегаров
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Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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