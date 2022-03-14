Нижегородская правда

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С какими проблемами столкнулся регион из-за санкций и как смягчить риски

С какими проблемами столкнулся регион из-за санкций и как смягчить риски

Санкции коснулись практически всех сфер деятельности. О том, с какими проблемами столкнулся регион и как смягчить санкционные риски, говорили на заседании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.

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