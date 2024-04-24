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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Учащиеся 4 класса вступили в ряды пионерской организации.

Учащиеся 4 класса вступили в ряды пионерской организации.

Быть пионером это особая гордость, но вместе с тем и особая ответственность. Любить свою Родину, беречь природу, уважать старших, быть примером для младших ребят - вот только несколько пунктов из клятвы Пионера.

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