Учащиеся 4 класса вступили в ряды пионерской организации.

Быть пионером это особая гордость, но вместе с тем и особая ответственность. Любить свою Родину, беречь природу, уважать старших, быть примером для младших ребят - вот только несколько пунктов из клятвы Пионера.
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