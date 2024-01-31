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Ракета Starship отправит в космос станцию StarLab для замены МКС

Ракета Starship отправит в космос станцию StarLab для замены МКС

Представители компании Voyager Space объявили о выборе предприятия американского миллиардера Илона Маска SpaceX для доставки на низкую околоземную орбиту космической станции StarLab, которая должна заменить МКС после ее вывода из эксплуатации.

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