Орбан гарантировал странам Центральной Европы защиту от зернового демпинга Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 24 марта, по результатам встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе заявил о том, что страны Центральной Европы намерены объединить усилия с целью защиты фермеров от зернового демпинга Украины.