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Орбан гарантировал странам Центральной Европы защиту от зернового демпинга Украины

Орбан гарантировал странам Центральной Европы защиту от зернового демпинга Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 24 марта, по результатам встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе заявил о том, что страны Центральной Европы намерены объединить усилия с целью защиты фермеров от зернового демпинга Украины.

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