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Гилберт Аренас о Зале славы: «Успех команды не должен иметь к этому никакого отношения. Вы выиграли пять чемпионатов, сердечно вас поздравляю. Вам нельзя там находиться со своей бездарной статистикой»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Лиге стоит изменить подход к введению игроков в Зал славы.

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