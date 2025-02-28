Правила репатриации в Россию предложили обновить

В Госдуме предложили скорректировать некоторые понятия в правилах репатриации в Россию. Об этом сообщил РБК первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты парламента Константин Затулин.
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