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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев – лучший защитник России в прошлом сезоне по версии журналистов, Никишин – 2-й, Шарипзянов – 3-й, Задоров – 9-й («СЭ»)

Михаил Сергачев занял первое место в голосовании «Спорт-Экспресса» на звание лучшего российского защитника по итогам прошлого сезона.

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