«В мире ароматов»: Секреты выбора домашнего ароматизатора

Аромат в доме — это невидимое украшение интерьера. Выбирая ароматизатор, определитесь с целью: релакс, концентрация или свежесть? Эфирные масла, как лаванда, идеальны для успокоения, цитрусовые тонизируют, а мята освежает.
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