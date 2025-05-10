Природа защитит: посадите многолетник под забором и забудете о клещах на своем участке Ольга БезродняяНаступление теплой погоды вызвало активность клещей, но достаточно посадить возле забора многолетник, и они сбегут от вашего участка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии