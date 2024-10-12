Жалоб не получали: полиция отвергает невнимание к паре из Долгопрудного

Как заявили в МВД, заявлений в полицию от мужчины и женщины там не получали.В Главном управлении МВД по Московской области поспешили опровергнуть материал одного из электронных СМИ, где сказано, что местная полиция якобы не реагировала на обращения супружеской пары из Долгопрудного, на которую 11 октября напал сосед.
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