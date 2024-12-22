Керчь: вековые тайны и легенды под Митридатом

Керчь называют вечным городом: на протяжении 28 веков тут никогда не прекращалась жизнь. Некоторые неочевидные страницы этой жизни можно открыть, прогуливаясь по улочкам, огибающим гору Митридат.
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