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Крымская газета

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Керчь: вековые тайны и легенды под Митридатом

Керчь: вековые тайны и легенды под Митридатом

Керчь называют вечным городом: на протяжении 28 веков тут никогда не прекращалась жизнь. Некоторые неочевидные страницы этой жизни можно открыть, прогуливаясь по улочкам, огибающим гору Митридат.

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