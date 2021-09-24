Во Владивостоке определили первых победителей чемпионата Вооружённых сил РФ по гребле на шлюпках

В соревнованиях по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров состязались 15 команд. После серии предварительных заездов определились претенденты на победу, которые встретились в финальном заезде.
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