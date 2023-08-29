Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была бить пенальти в матче с «Юве». Арбитра Ди Белло могут отстранить на 1-2 тура

В матче 2-го тура Серии А команды сыграли вничью (1:1). На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать.
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