"Тайвань является провинцией Китая" -- такова последовательная позиция ООН -- МИД КНР

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила в понедельник, что, согласно официальным юридическим заключениям Управления по правовым вопросам Секретариата ООН, "Организация Объединенных Наций рассматривает Тайвань как провинцию Китая, не имеющую независимого статуса".