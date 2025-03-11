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Китай

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"Тайвань является провинцией Китая" -- такова последовательная позиция ООН -- МИД КНР

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила в понедельник, что, согласно официальным юридическим заключениям Управления по правовым вопросам Секретариата ООН, "Организация Объединенных Наций рассматривает Тайвань как провинцию Китая, не имеющую независимого статуса".

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