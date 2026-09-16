Украинские власти должны дать возможность гражданам страны, которые находятся за границей, проголосовать на президентских выборах, заявил находящийся за рубежом из-за преследования депутат Рады Артем Дмитрук, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности провести выборы из-за большого числа находящихся за рубежом украинцев.
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