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CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ о приостановке членства

CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ о приостановке членства

Суд рассмотрел апелляцию 26 января.фото: pixabay.com/betexion--> Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляционную жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

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