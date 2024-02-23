CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ о приостановке членства

Суд рассмотрел апелляцию 26 января.фото: pixabay.com/betexion--> Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляционную жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
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