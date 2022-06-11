Флик про 1:1 с Венгрией: «Германия в процессе развития, надо извлечь урок. Искать оправдания не буду»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с Венгрией (1:1). «Я сразу говорил, что после Англии это самая сложная игра, какая только может быть.
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