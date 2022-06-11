Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Флик про 1:1 с Венгрией: «Германия в процессе развития, надо извлечь урок. Искать оправдания не буду»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с Венгрией (1:1). «Я сразу говорил, что после Англии это самая сложная игра, какая только может быть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх