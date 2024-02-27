В Парголово построят доступное жилье за 389 млн к 2027 году

В Выборгском районе Петербурга, в поселке Парголово появится новый многоквартирный жилой дом. АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» ищет подрядчика на его строительство и готово заплатить 389 млн рублей.
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