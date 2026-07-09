Пабло Солари: «Москва – один из самых комфортных городов, где я жил. Тут есть пробки и проблемы с интернетом, но жаловаться особо не на что»

Полузащитник « Спартака » Пабло Солари высказался о жизни в Москве. – Как тебе жизнь в Москве? Если сравнивать с другими городами, где ты был, это один из самых комфортных городов? – Да, думаю, что Москва – один из самых комфортных городов, где я жил.