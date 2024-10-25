15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов

Со временем людям свойственно меняться, и не все отношения выдерживают эти трансформации. Одни вдруг обнаруживают, что любимый человек не хочет детей, вторые, что у второй половинки есть скрытые расходы, а третьи осознают, что их партнер, оказывается, вообще не прислушивается к чужим пожеланиям.