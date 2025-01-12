NYT: кандидат в главы Минфина США Бессент избавится от активов

Американский инвестор Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Министерства финансов, намерен отказаться от части активов, чтобы избежать конфликта интересов в случае утверждения его кандидатуры.
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