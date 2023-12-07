На Урале примут закон о частных гериатрических центрах

В Свердловской области будет разработан закон о поддержке создания частных гериатрических центров. Как сообщили в ДИПе, такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии